Vede il figlio 16enne in difficoltà nel lago di Como si tuffa e si inabissa | ricerche in corso

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo si è immerso nel lago di Como per soccorrere il figlio di 16 anni che aveva problemi a nuotare ed è poi scomparso sott’acqua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

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Un uomo si è tuffato nelle acque del lago di Como per aiutare il figlio che aveva difficoltà a nuotare e si è inabissato. Le ricerche sono in corso per trovarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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