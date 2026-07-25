Vede il figlio 16enne in difficoltà nel lago di Como si tuffa e si inabissa | ricerche in corso

Un uomo si è immerso nel lago di Como per soccorrere il figlio di 16 anni che aveva problemi a nuotare ed è poi scomparso sott’acqua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Un uomo si è tuffato nelle acque del lago di Como per aiutare il figlio che aveva difficoltà a nuotare e si è inabissato. Le ricerche sono in corso per trovarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lago di Como, turista olandese si tuffa per salvare il figlio in difficoltà e annega: in corso le ricercheUn turista olandese di 45 anni si è tuffato nel lago di Como per aiutare il figlio in difficoltà e non è più riemerso.

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Lago di Como, si tuffa per salvare il figlio 16enne: turista disperso #lagodicomo tgcom24.mediaset.it/cronaca/lago-c… x.com

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