lago di como trovato il corpo del turista olandese disperso

Il corpo di un turista olandese di 45 anni disperso dal 25 luglio è stato rinvenuto nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per soccorrere il figlio di 16 anni, in difficoltà a causa delle forti correnti vicino a Menaggio. I Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. La scomparsa era stata denunciata dopo l'assenza dell'uomo, che si era immerso nel tentativo di aiutare il figlio.

I Vigili del fuoco hanno trovato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato, 25 luglio, nelle acque del lago di Como. L'uomo, Mattheus Gosseling, si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne in un momento di difficoltà - a causa di forti correnti -, nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. A individuare il corpo sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, poi recuperato insieme ai sommozzatori della Guardia Costiera., Il corpo di Gosseling è stato trovato grazie a sonar e telecamera, quando era ormai adagiato su un fondale di 25 metri, nelle acque antistanti Menaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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