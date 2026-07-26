lago di como individuato il corpo del turista olandese disperso

Il corpo di un turista olandese di 45 anni disperso nel lago di Como è stato ritrovato dai Vigili del fuoco. L’uomo si era tuffato in acqua per aiutare il figlio di 16 anni, che si trovava in difficoltà a causa delle forti correnti vicino a Menaggio. La scomparsa era avvenuta sabato 25 luglio. Il corpo è stato individuato nelle acque del lago, senza ulteriori dettagli sulle operazioni di recupero.

I Vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne, a sua volta buttatosi in acqua e in un momento di difficoltà a causa di forti correnti, nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Lago di Como, recuperato il corpo del turista dispersoI vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un turista olandese di 45 anni nel lago di Como, vicino a Menaggio.

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