lago di como recuperato il corpo del turista olandese disperso

I Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un turista olandese di 45 anni disperso nel lago di Como da sabato 25 luglio. L'uomo si era tuffato dalla barca per soccorrere il figlio di 16 anni, rimasto in difficoltà a causa delle correnti vicino a Menaggio. La ricerca è durata diversi giorni prima del ritrovamento.

I Vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato, 25 luglio, nelle acque del lago di Como. L'uomo, Mattheus Gosseling, si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne in un momento di difficoltà - a causa di forti correnti -, nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. A individuare il corpo sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, poi recuperato insieme ai sommozzatori della guardia costiera., Il corpo di Gosseling è stato trovato grazie a sonar e telecamera, quando era ormai adagiato su un fondale di 25 metri, nelle acque antistanti Menaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Polícia encontra sapatos dentro de crocodilo após desaparecimento de homem |

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