I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un turista olandese di 45 anni nel lago di Como, vicino a Menaggio. Era scomparso ieri, dopo essersi tuffato dalla barca per aiutare uno dei figli in difficoltà. Il recupero è stato effettuato questa mattina. La vittima era dispersa da circa 24 ore. La barca si trovava a poche centinaia di metri dalla riva. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.

I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como nei pressi di Menaggio, dopo essersi tuffato dalla barca in soccorso a uno dei figli che era in difficoltà. Sono state subito messe in moto le operazioni di recupero della salma. Secondo la ricostruzione, l’uomo si è tuffato dopo che uno dei tre figli, di 16 anni, avrebbe avuto delle difficoltà, mentre gli altri due sono rimasti a bordo dell’imbarcazione. I ragazzi hanno attirato l’attenzione di alcune persone con il Sup, che sono riuscite a tirare su il ragazzo ma non hanno più visto il padre. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Lapresse.it - Lago di Como, recuperato il corpo del turista disperso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Corpo de mais dois mergulhadores mortos nas Maldivas são recuperados

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bambina scomparsa nel lago di Como, tragico epilogo: recuperato il corpo

Como, recuperato il corpo della bimba scomparsa nel lagoIl corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato nel lago di Como dai Vigili del fuoco martedì 21 luglio.

Temi più discussi: Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como; Como, ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago: 9 anni, origini marocchine, era in vacanza dai parenti; Como, ricerche in corso nel lago per una bambina di 10 anni scomparsa davanti al Tempio Voltiano; Como, morta la bambina scomparsa nelle acque del lago: recuperato il corpo.

ADESSO [25.07-18:00] #Menaggio Lago di #Como in corso (dalle 12:30) le ricerche di un uomo di 44 anni che si era tuffato per salvare il figlio (16 anni) poi recuperato da una imbarcazione. Informazioni e aggiornamenti: Segui questo account x.com/emergen x.com

Dramma nel Lago di Como, individuato il corpo del turista olandese che si era tuffato per salvare il figlioNuovo dramma nel Lago di Como, è stato individuato in queste ore il corpo del turista olandese che ieri si era tuffato dalla barca per soccorrere il figlio in ... ilnotiziario.net

Itinerario di viaggio per la prima volta in Svizzera+Italia a ottobre reddit

Si tuffa dalla barca per soccorrere il figlio in difficoltà: 45enne disperso nel lago di ComoLago di Como, turista olandese disperso dopo il tuffo per salvare il figlio: il 16enne è stato soccorso, ricerche in corso. notizie.it