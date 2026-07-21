Il corpo di una bambina scomparsa nel lago di Como è stato recuperato. La scomparsa era avvenuta nel pomeriggio di un giorno di sole, con l’acqua che rifletteva i raggi e creava un paesaggio luminoso. I soccorritori hanno trovato il corpo in prossimità di una zona frequentata da bagnanti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Non ci sono altre persone coinvolte al momento.

Un sole caldo e accecante illuminava un pomeriggio estivo apparentemente come tanti altri, trasformando lo specchio d’acqua in un luccicante mosaico di riflessi dorati. Una ragazzina di appena dieci anni, attratta dalla promessa di un refrigerio immediato dopo ore trascorse sotto la morsa dell’afa, ha deciso di concedersi un tuffo spensierato. Pochi istanti prima c’erano le risate con i genitori e il rumore leggero dei passi sul lungolago, un secondo dopo soltanto il silenzio irreale di un’ acqua ingannevolmente calma che l’ha inghiottita senza farla più riemergere. Un momento di ordinaria serenità si è tramutato in un attimo nell’ incubo più oscuro per una famiglia d’origine straniera, sprofondata all’improvviso in una corsa contro il tempo disperata e straziante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Thesocialpost.it - Bambina scomparsa nel lago di Como, tragico epilogo: recuperato il corpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Como, tragedia sul lago: bambina svanisce tra le acque!

Notizie e thread social correlati

Como, recuperato il corpo della bimba scomparsa nel lagoIl corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato nel lago di Como dai Vigili del fuoco martedì 21 luglio.

Ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago di ComoUna bambina di 9 anni, arrivata dal Marocco per una vacanza in Lombardia, è scomparsa nel lago di Como.

Temi più discussi: Bimba fa il bagno nel lago di Como e scompare, ritrovato il corpo; Como, trovato privo di vita il corpo della bimba di 9 anni annegata nel lago in centro; Como, ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago; Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo.

Ritrovato il corpo della bambina di nove anni scomparsa nel lago di Como x.com

Lago di Como, ritrovata morta la bambina scomparsa: chi era la piccola ArwaLa bambina di 9 anni era in acqua con i cugini quando è stata trascinata dalla corrente del Lago di Como. Inutili i soccorsi: il corpo è stato ritrovato in tarda serata.. notizie.it

Ritrovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa nel lago di Como: era in vacanza in con la famigliaUna bambina di 9 anni è morta annegata nel lago di Como martedì 21 luglio, nella zona dei Giardini a lago davanti al Tempio Voltiano. La piccola, Arwa Rfali, ... corriereadriatico.it