como recuperato il corpo della bimba scomparsa nel lago

Il corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato nel lago di Como dai Vigili del fuoco martedì 21 luglio. La bambina si era tuffata nel primo pomeriggio e non è più riemersa. Le operazioni di salvataggio sono durate diverse ore prima del ritrovamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sulle condizioni del corpo. La polizia ha avviato indagini sulla vicenda.

È stato recuperato nella serata di martedì 21 luglio dai Vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni che nel primo pomeriggio si era tuffata nel lago di Como senza più riemergere. Cos’è successo. La piccola si era tuffata nel lago di Como nel primo pomeriggio di martedì, nel tratto di fronte al Tempio Voltiano, ed era insieme ai genitori quando è entrata in acqua. Immediatamente sono scattate le ricerche, con l’intervento dei vigili del fuoco, dei sommozzatori, del personale del 118 e della Polizia locale. Dopo ore di operazioni, il corpo della piccola è stato recuperato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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