Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como dopo mezzogiorno e che ora Guardia costiera e vigili del fuoco stanno cercando. Secondo le prime informazioni fornite dalla Guardia costiera, l’uomo si è tuffato dalla barca perché ha visto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto, l’imbarcazione si è allontanata. I due hanno cercato di raggiungerla. Il figlio è stato tratto in salvo da una persona che era su una tavola da stand up paddle, mentre il padre si è inabissato. L’uomo è un quarantacinquenne. Gli altri due figli sono rimasti sul natante. I ragazzi hanno attirato l’attenzione di alcuni pescatori di passaggio che hanno issato a bordo il giovane finito in acqua, ma non hanno avuto modo di vedere il padre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Altra tragedia sul lago di Como: disperso un turista olandese tuffatosi in acqua per salvare il figlio

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