Ladri in villa è allarme Allertati i Carabinieri

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ladri in azione in una villa, scattato l’allarme e chiamati i Carabinieri. Il modus operandi è simile a un furto recente in zona Traversagna, dove i ladri approfittano di assenze di circa mezz’ora per entrare e rubare. Nessuna informazione su eventuali oggetti sottratti o feriti. La polizia sta indagando sull’episodio.

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Il modus operandi ricorda un recente furto avvenuto in località Traversagna, con i proprietari di casa che si assentano per circa mezz’ora e i ladri che ne approfittano per entrare e fare man bassa. Stavolta è andata meglio, per modo di dire, visto che i malviventi non hanno trovato evidentemente quello che cercavano, ma i danni alle strutture esterne costringeranno comunque i titolari a metter mano al portafoglio. L’altra differenza è che il "colpo" è avvenuto non dopo il tramonto, come avviene nella maggioranza dei casi per fuggire aiutati dall’oscurità, ma in piena mattinata. È successo pochi giorni fa in via Olmi nella villa di un noto commerciante in pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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