Un'operazione congiunta dei Carabinieri di Brescia e Bergamo ha smantellato una banda di ladri specializzata in furti in ville. Durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine, un bandito è rimasto ferito. L’indagine ha portato all’arresto di diversi membri del gruppo, composto principalmente da cittadini stranieri, tra cui albanesi. L’attività investigativa ha evidenziato il coinvolgimento del sodalizio in episodi di furto nella zona.

Un'operazione congiunta dei Carabinieri di Brescia e Bergamo ha portato allo smantellamento di un pericoloso sodalizio criminale composto per lo più da persone di nazionalità straniera, tra cui albanesi. Durante la cattura, un malvivente ha tentato la fuga sfondando il garage con l'auto. Un uomo è rimasto ferito. Così, tra sirene, rumore di spari e l’arrivo di automobili con le insegne e i colori dei carabinieri, si è svegliata stamattina Orzinuovi, in bassa bresciana. Erano le 5.30 di mercoledì mattina 15 luglio, quando via Michelangelo Merisi, una strada solitamente tranquilla dove si affacciano villette e condomini, è diventata il teatro di un blitz da film d'azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orzinuovi, sgominata la banda dei ladri in villa: un bandito ferito nello scontro a fuoco con i carabinieri

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