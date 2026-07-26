L' accusa della Bbc | I bambini italiani in sovrappeso per colpa di pizza pasta e pane

Secondo una ricerca della Bbc, il numero di bambini e adolescenti italiani con sovrappeso è in aumento. La notizia si basa su dati recenti che evidenziano come l’eccesso di peso coinvolga ormai una quota significativa di giovani. La causa principale segnalata è la dieta, con particolare attenzione a alimenti come pizza, pasta e pane, tradizali componenti della cucina italiana. La ricerca sottolinea che la dieta mediterranea sembra essere scomparsa nel paese.

La dieta mediterranea? In Italia non esiste più. Almeno secondo quanto afferma una ricerca della Bbc secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro Paese è in continua crescita. Un'affermazione che stride se si considera che l'obesità infantile nel Regno Unito è un problema grave che colpisce circa il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico, secondo i ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London. Le «cinque P» della dieta italiana La ricerca della Bbc, basata su diverse interviste, si sofferma sui motivi per cui i bambini italiani sono in sovrappeso. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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L'accusa della Bbc: Bimbi italiani in sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane

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