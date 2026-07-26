Un progetto chiamato Frame, avviato a giugno con il finanziamento di Intesa Sanpaolo, mira a migliorare l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni. Promosso dal Consorzio Comunità Brianza e dagli enti pubblici locali, si propone di creare un sistema più solido per sostenere questi giovani, contrastando disagio e isolamento. Fin dal suo avvio, il progetto ha coinvolto diverse attività e iniziative sul territorio.

Creare una cornice per rafforzare l’accoglienza e il supporto ai minori stranieri non accompagnati e ai neomaggiorenni. È il progetto Frame, partito a giugno grazie al contributo del Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, promosso dal Consorzio Comunità Brianza insieme agli enti pubblici del territorio. Ad accompagnarne lo sviluppo sarà Altis Advisory, spin off dell’università Cattolica specializzato nella valutazione dell’impatto sociale. In provincia si stimano circa 150 minori stranieri soli, provenienti in particolare da Ucraina e Nord Africa, spesso inseriti in percorsi frammentati o temporanei, condizione che espone molti ragazzi a rischi di isolamento e disagio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’accoglienza dei minori stranieri. Il piano contro disagio e isolamento

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