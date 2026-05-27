Isolamento disagio psichico e chat | le radici del male dei nuovi terroristi

Un giovane ha pianificato un attentato dopo aver passato ore a navigare su chat online. Si tratta di un autodidatta con scarso collegamento alla religione, ascoltato in famiglia. La sua attività online evidenzia isolamento e disagio psichico, con poche interazioni sociali e un interesse limitato alla religione. La polizia ha intercettato conversazioni in rete che indicano la sua intenzione di agire.

A furia di procedere per opposti estremismi e luoghi comuni figli di una ideologia ottusa rischiamo di perderci dettagli fondamentali per comprendere alcuni dei pericoli a cui stiamo andando incontro. A Modena un trentunenne di origini marocchine si lancia sulla folla con l’auto, emulando di fatto gli attentatori dell’Isis di una decina di anni fa. A Reggio Emilia salta fuori l’ennesimo adolescente aspirante jihadista che mostra - come lo stragista di Modena - segni di precarietà psichica e un livello notevole di risentimento. Entrambi a quanto pare erano piuttosto isolati, entrambi navigavano sul Web dove è probabile che abbiano trovato qualche forma di innesco per la violenza pronta a deflagrare. 🔗 Leggi su Laverita.info

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