Alto Ionio | piano di monitoraggio contro il disagio sociale

Nel Alto Ionio è stato avviato un piano di monitoraggio per affrontare il disagio sociale. Le autorità locali si concentrano sulla prevenzione di situazioni di crisi, analizzando segnali di criticità che potrebbero richiedere interventi tempestivi. I servizi sociali sono chiamati a osservare indicatori di disagio tra la popolazione, al fine di intervenire prima che si sviluppino emergenze. La strategia mira a identificare tempestivamente eventuali segnali di disagio sociale.

? Domande chiave? In Breve Il Sindaco di Trebisacce lancia l’allarme per le fragilità sociali nell’Alto Ionio. Franco Mundo, Sindaco di Trebisacce, ha inviato una comunicazione formale ai primi cittadini dell’Ambito Territoriale Sociale per attivare un sistema di monitoraggio preventivo dopo il dramma avvenuto ad Amendolara. L’iniziativa mira a individuare precocemente i segnali di disagio sociale, isolamento e precarietà abitativa prima che queste situazioni si trasformino in emergenze insanabili. La proposta nasce dalla necessità di coordinare le azioni istituzionali per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione locale. L’appello del Sindaco di Trebisacce si rivolge direttamente alle amministrazioni comunali coinvolte nell’Ambito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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