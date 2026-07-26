Abk Group ha raccolto 18 milioni di euro attraverso un finanziamento bancario e il supporto dei soci. La somma sarà destinata a investimenti e sviluppo aziendale. La società ha annunciato ufficialmente la chiusura dell’operazione, che coinvolge un gruppo di banche e i soci dell’azienda. L’obiettivo è rafforzare la posizione sul mercato e sostenere nuovi progetti. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

Abk Group raccoglie nuove risorse per complessivi 18 milioni di euro, con il contributo di un pool di banche e il sostegno dei soci. Le nuove risorse – ottenute con l’assistenza di Chiomenti per gli aspetti legali dell’operazione e da Kpmg per la strutturazione del finanziamento - andranno a sostenere la strategia di sviluppo del Gruppo in Italia e all’estero, avviata nell’aprile di un anno fa con la nomina di Stefano Socci a Ceo, e ad accelerare il processo di professionalizzazione della struttura organizzativa, in linea con gli obiettivi definiti congiuntamente dai soci. Negli ultimi mesi Abk Group ha rafforzato la propria leadership,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Abk Group cresce e si rafforza. Investimenti per 18 milioni di euro

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