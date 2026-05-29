Elt Group cresce ancora Ordini record a 700 milioni
Elt Group ha registrato un nuovo record di ordini, raggiungendo i 700 milioni di euro. L'azienda ha concluso il 2025 con risultati in crescita rispetto all'anno precedente. L'assemblea di Elettronica S. ha approvato i dati finanziari e la strategia futura.
ELT Group chiude il 2025 con risultati in crescita e con un nuovo record sul fronte degli ordini. L’assemblea di Elettronica S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio, confermando il percorso di sviluppo intrapreso dall’azienda negli ultimi anni. L’acquisizione di nuovi ordini raggiunge quota 700,6 milioni di euro, con un incremento di 224,7 milioni rispetto all’esercizio precedente. La composizione conferma la proiezione internazionale del gruppo: i programmi europei, consortili e sovranazionali rappresentano il 47,4% del totale, quelli nazionali il 19,6%, mentre l’export extra-Ue pesa per il 32,9%. Il valore della produzione totale si attesta a 401,6 milioni di euro, in aumento di 28,3 milioni rispetto ai 373,3 milioni del 2024. 🔗 Leggi su Formiche.net
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