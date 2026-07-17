Zest ed Eureka! lanciano Z-One | target di raccolta 55 milioni di euro e si prevedono fino a 100 investimenti in startup

Zest ed Eureka! hanno avviato il fondo Z-One, con un target di raccolta di 55 milioni di euro e una previsione di fino a 100 investimenti in startup early-stage. Il fondo si concentra su startup nelle fasi pre-seed e seed, principalmente nei settori dell’intelligenza artificiale e della tecnologia urbana. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di nuove imprese in queste aree emergenti.

Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR S.p.A. rafforzano la propria strategia di crescita nel Venture Capital e lanciano ZOne, nuovo Fondo di investimento in startup early-stage, prevalentemente nelle fasi pre-seed e seed, con focus su AI Applications e UrbanTech. Zest opererà in qualità di sponsor e advisory company, mettendo a disposizione il proprio dealflow, valorizzando la visione, le competenze e il track record maturati nei programmi di accelerazione, le attività di scouting e il network corporate e istituzionale. Il Fondo sarà gestito da Eureka! Venture SGR, società di gestione del risparmio indipendente, partecipata al 20% da Zest. Il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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