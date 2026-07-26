La vera storia della nave guidata da un gruppo di giovani che salvò 23.000 vite nel Mediterraneo

Nel 2016, la nave Iuventa, acquistata attraverso una campagna di crowdfunding, salpa per la sua prima missione nel Mediterraneo. Guidata da un gruppo di giovani, questa imbarcazione è coinvolta in operazioni di salvataggio, contribuendo a recuperare 23.000 persone in mare. La campagna di raccolta fondi aveva coinvolto migliaia di sostenitori, permettendo l'acquisto della nave e il suo utilizzo in missioni di soccorso.

La campagna di crowdfunding funziona e mobilita migliaia di sostenitori: la nave viene acquistata e ribattezzata Iuventa. Un anno dopo, nel 2016, salpano per la prima missione. A bordo salgono più di duecento volontari nel corso delle varie missioni: marinai, medici, infermieri, soccorritori, ingegneri. «La Iuventa era una nave straordinaria, così come lo erano le persone che vi lavoravano a bordo», ha raccontato Benedikt Funke, che ne è stato capitano durante le prime missioni dell'estate del 2016 e che ha seguito come consulente anche la produzione del film 23.000 vite che racconta la storia di questa nave ed è disponibile su Netflix. Un lavoro ispirato anche dal documentario Iuventa, di Michele Cinque (co-sceneggiatore e produttore creativo in 23. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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La vera storia della nave guidata da un gruppo di giovani che salvò 23.000 vite nel MediterraneoDalla raccolta fondi per acquistare l'imbarcazione, agli oltre 200 volontari, fino all'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La storia della Iuventa su Netflix ... vanityfair.it

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