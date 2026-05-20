Un sommergibile della Regia Marina scorge all’orizzonte la sagoma scura di un mercantile a luci spente. Pochi minuti dopo scoppia una battaglia. E quando le acque si calmano, il Comandante Salvatore Todaro si trova di fronte a una scelta impossibile, che nessun regolamento militare gli impone di fare: lasciare in mare aperto i 26 naufraghi belgi condannati ad annegare, oppure salvarli rischiando la vita sua e del suo equipaggio? Quella scelta, e le parole con cui la spiega, lo rendono immortale. Comandante è il film di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino che va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming RaiPlay (dove poi sarà anche on demand). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv c'è "Comandante": la storia vera di Salvatore Todaro, l'italiano che salvò i nemici in mare. Con un grande Pierfrancesco Favino

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