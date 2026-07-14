Il film ‘23.000 vite’ sarà disponibile su Netflix dal 17 luglio. La pellicola si basa sul documentario “Iuventa” e racconta la vicenda di una nave umanitaria tedesca, che tra luglio 2016 e agosto 2017 ha soccorso 23.000 persone nel Mediterraneo. La storia si concentra sulle operazioni di salvataggio condotte dall’organizzazione non governativa, evidenziando le attività svolte dalla nave durante quel periodo.

MILANO – Arriva su Netflix, venerdì 17 luglio, il film ‘23.000 vite’, ispirato alla storia vera di Iuventa, la nave umanitaria della ONG tedesca Jugend Rettet che, tra luglio 2016 e agosto 2017, ha tratto in salvo 23.000 persone. Prodotto da Netflix Germania, il film si basa sul documentario Iuventa di Michele Cinque, che per oltre un anno ha seguito i volontari della ONG, dalla prima missione nel Mediterraneo fino al sequestro della nave, avvenuto ad agosto 2017. Il documentario Iuventa, che sarà su Netflix in tutta Europa dal 27 luglio, ha avuto un’ampia diffusione ed è diventato un manifesto contro la criminalizzazione dei soccorsi in mare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - ‘23.000 vite’ esce il 17 luglio su Netflix: la storia dell’ONG Jugend Rettet tratta dal documentario “Iuventa” di Michele Cinque

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