La Vbs piega il Pisa degli ex ed è da record Unica in Italia sempre alle Final Eight in 16 anni

Da sport.quotidiano.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ecoris Viareggio Beach Soccer ha battuto 7-6 il Pisa agli supplementari ad Anzio, assicurandosi la qualificazione alle Final Eight. La squadra toscana, unica in Italia ad aver raggiunto questa fase in 16 anni, ha conquistato la vittoria e il passaggio al torneo nazionale. La partita si è conclusa dopo tempi supplementari, con il punteggio finale che ha premiato la formazione ospite.

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Vittoria e qualificazione alla Final Eight in un colpo solo. L’Ecoris Viareggio Beach Soccer si prende tutto ad Anzio, superando 7-6 ai supplementari dopo un big-match rocambolesco venerdì sera col Pisa dei tanti ex (12° successo in 22 gare coi nerazzurri!) ma soprattutto stacca il pass per la fase finale della Serie A di Scoglitti (dal 7 al 9 agosto) per la 16ª volta in altrettante partecipazioni, centrando un traguardo da record: è l’unico club in Italia ad aver sempre raggiunto le finali scudetto negli ultimi 16 anni di storia! Il 4° successo di fila in campionato porta le firme di Túlio Silva, Marco Giordani (autori di una doppietta), Samuele Sassari, capitan Josep Jr e Pola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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