La Vbs piega il Pisa degli ex ed è da record Unica in Italia sempre alle Final Eight in 16 anni

Notizia in breve

L’Ecoris Viareggio Beach Soccer ha battuto 7-6 il Pisa agli supplementari ad Anzio, assicurandosi la qualificazione alle Final Eight. La squadra toscana, unica in Italia ad aver raggiunto questa fase in 16 anni, ha conquistato la vittoria e il passaggio al torneo nazionale. La partita si è conclusa dopo tempi supplementari, con il punteggio finale che ha premiato la formazione ospite.