Ranking ATP Italia da record | quattro azzurri in Top 16 guidati da Sinner

Dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner mantiene il primo posto nel ranking ATP. L’Italia si distingue come l’unica nazione con quattro tennisti tra i primi 16 del ranking mondiale. Il ranking viene aggiornato regolarmente in base ai risultati dei tornei, e questa posizione riflette le prestazioni recenti dei giocatori italiani. La presenza di più tennisti italiani nella parte alta della classifica rappresenta un risultato senza precedenti per il tennis nazionale.

Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner consolida il primato mondiale. L’Italia è l’unica nazione con quattro giocatori tra i primi 16 del ranking ATP. L’Italia del tennis continua a scrivere pagine storiche. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner resta saldamente numero uno del mondo e trascina un movimento azzurro sempre più protagonista nel ranking ATP. Con l’aggiornamento pubblicato oggi, l’Italia è infatti l’unica nazione al mondo a poter vantare quattro giocatori tra i primi 16 del ranking mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Italiani nel ranking ATP – 2 febbraio 2026 - Top 100

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