Ranking ATP Italia da record | quattro azzurri in Top 16 guidati da Sinner

Da sportface.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner mantiene il primo posto nel ranking ATP. L’Italia si distingue come l’unica nazione con quattro tennisti tra i primi 16 del ranking mondiale. Il ranking viene aggiornato regolarmente in base ai risultati dei tornei, e questa posizione riflette le prestazioni recenti dei giocatori italiani. La presenza di più tennisti italiani nella parte alta della classifica rappresenta un risultato senza precedenti per il tennis nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner consolida il primato mondiale. L’Italia è l’unica nazione con quattro giocatori tra i primi 16 del ranking ATP. L’Italia del tennis continua a scrivere pagine storiche. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner resta saldamente numero uno del mondo e trascina un movimento azzurro sempre più protagonista nel ranking ATP. Con l’aggiornamento pubblicato oggi, l’Italia è infatti l’unica nazione al mondo a poter vantare quattro giocatori tra i primi 16 del ranking mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italiani nel ranking ATP – 2 febbraio 2026 - Top 100

Video Italiani nel ranking ATP – 2 febbraio 2026 - Top 100

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Italia da record nel ranking ATP: quattro azzurri in top-20 da oggi

Ranking Atp, Jannik Sinner dominatore: è un’Italia da record nella top 20E’ un lunedì da record per il tennis maschile italiano, dopo il trionfo di Sinner a Madrid.

italia da ranking atp italia daTennis: Sinner vola nel ranking Atp, +2740 punti su AlcarazGrazie alla vittoria degli Internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infor ... ansa.it

italia da ranking atp italia daItalia da record: Sinner domina il ranking, 4 azzurri in Top 16 ATPRoma, 18 mag. (askanews) – Si chiude un’edizione storica degli Internazionali BNL d’Italia, la ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web