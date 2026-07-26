La truffa del ’finto carabiniere’ Anziani perdono tutti i loro gioielli

Venerdì, intorno a mezzogiorno, due anziani e la nipote sono stati derubati di tutti i loro gioielli da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. La truffa si è svolta in via Monticelli, frazione di Caprile. L’uomo ha convinto le vittime di essere un ufficiale in servizio e ha ottenuto l’accesso alle case, poi ha sottratto i gioielli senza essere visto. Nessuna altra persona è stata coinvolta.

L’ennesima truffa è andata in scena venerdì attorno a mezzogiorno, nel mirino due anziani e della nipote che vivono in via Monticelli nella frazione codigorese di Caprile. Il bottino si aggira attorno ai tremila euro tra gioielli d’oro e varia bigiotteria, che i malviventi sono riusciti a farsi consegnare utilizzando il metodo del finto maresciallo dei Carabinieri. Lo schema, ormai collaudato, prevede che il falso appartenente alle forze dell’ordine chiami al numero fisso dell’abitazione dove vivono le potenziali vittime per chiedere di vedere i preziosi per verifiche, e poi fuggire non appena avuto ciò che voleva. Così è avvenuto anche a Caprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO

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