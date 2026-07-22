Lunedì a Napoli, agenti del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato un uomo coinvolto in una truffa. L'individuo aveva estorto gioielli a due anziani fingendosi un carabiniere. L'operazione di polizia si è svolta durante un servizio di controllo. L'uomo è stato fermato e portato in custodia. La vicenda riguarda un tentativo di raggiro ai danni di persone anziane attraverso la finta identità di un ufficiale delle forze dell'ordine.

L'arresto è scattato nella giornata di lunedì a Napoli, durante un servizio di controllo predisposto dagli agenti del Commissariato San Ferdinando. I poliziotti hanno notato il giovane mentre usciva da uno stabile di via Lepanto e, riconoscendolo come il presunto autore di una precedente truffa, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Durante la perquisizione, il 29enne è stato trovato in possesso di una busta contenente numerosi monili d'oro, senza riuscire a fornire una spiegazione plausibile sulla loro provenienza. Insospettiti, gli agenti sono entrati nel palazzo da cui l'uomo era appena uscito e hanno incontrato due anziane residenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Fuorigrotta, estorce gioielli agli anziani con la truffa del finto carabiniere: arrestato

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