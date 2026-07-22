Truffa agli anziani a Napoli si finge carabiniere e porta via tutti i gioielli | preso 29enne

Da teleclubitalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli, la Polizia ha arrestato un 29enne, noto alle forze dell'ordine, sospettato di aver truffato anziani fingendosi un carabiniere e sottraendo i loro gioielli. L'indagine ha portato al suo fermo sulla base di elementi che collegano l'uomo alle frodi commesse. La polizia ha confermato che l’uomo ha precedenti specifici e che le autorità stanno proseguendo le verifiche su altri eventuali episodi simili.

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La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato un 29enne, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti specifici, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ai danni di anziani. L'uomo è stato bloccato dagli agenti del Commissariato San Ferdinando subito dopo aver messo a segno un raggiro ai danni di due donne anziane, alle quali aveva sottratto tutti i gioielli di famiglia fingendosi un incaricato delle forze dell'ordine. L'intervento è avvenuto nella giornata di lunedì, durante un servizio predisposto per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Gli agenti hanno notato il 29enne uscire da uno stabile in via Lepanto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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