La Tari per i redditi bassi | Non ci saranno aumenti
L’amministrazione comunale ha annunciato che non ci saranno aumenti della Tari per chi ha un Isee fino a 15.000 euro. La decisione è supportata da uno stanziamento di risorse comunali che sarà proposto domani in consiglio comunale. La misura mira a tutelare le famiglie con redditi più bassi, evitando aumenti delle tariffe. Nessuna modifica è prevista per le altre categorie di contribuenti.
PISTOIA Aumento della Tari, l’amministrazione precisa che non ci sarà nessun aumento per chi ha un Isee fino a 15mila euro. La misura è resa possibile grazie a uno stanziamento di risorse comunali che la Giunta proporrà domani in consiglio comunale. E dopo la pioggia di critiche arrivate dalla destra, Capecchi passa al contrattacco: "Stiamo parlando dell’applicazione delle tariffe relative a servizi degli anni scorsi che sono già stati erogati – spiega il sindaco –. È un’altra di quelle situazioni complesse ereditate dal passato che ci troviamo a dover gestire. Evidenziamo piuttosto come nella manovra di bilancio che approveremo lunedì abbiamo inserito 70mila euro per aiutare al pagamento della Tari le famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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