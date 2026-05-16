Puglia disavanzo sanità | manovra i redditi 15mila-28mila euro pagheranno circa quattro euro in più al mese Conferenza stampa di Decaro | addizionale Irpef nessun aumento per i redditi più bassi

Da noinotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina la Regione Puglia ha diffuso un comunicato riguardante la manovra sulla sanità e l’addizionale Irpef. Secondo quanto annunciato, le persone con redditi tra 15.000 e 28.000 euro pagheranno circa quattro euro in più al mese. La conferenza stampa è stata tenuta dal sindaco di una città, che ha precisato che non ci saranno aumenti dell’addizionale per i redditi più bassi. La Regione ha fornito dettagli sulle modifiche fiscali e il loro impatto sui cittadini.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina il presidente della Regione Puglia ha presentato in conferenza stampa tutti i numeri, i contenuti e gli obiettivi della manovra che la Regione si appresta a varare nell’ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito all’esercizio 2025 finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la continuità dei servizi ai cittadini. “Abbiamo appena presentato il piano per sanare il disequilibrio della nostra sanità. È un documento che porteremo nei prossimi giorni al Ministero – spiega il presidente -. La spesa sanitaria è aumentata drammaticamente in tutta Italia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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