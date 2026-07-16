La stangata-Tari Aumenti del 9% lotta all’evasione

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella provincia di Pisa, in tre anni, la tassa sui rifiuti è aumentata mediamente del 9%. La cifra è stata comunicata durante un convegno organizzato da sindacati locali, basandosi sui dati raccolti dall’osservatorio della Cisl. Durante l’evento si è discusso anche delle strategie per contrastare l’evasione e mantenere i servizi pubblici.

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Pisa, 16 luglio 2026 –  L’aumento medio, in tre anni, è stato di circa il 9% in tutta la provincia di Pisa. Un dato emerso nel convegno organizzato da Cisl, Cgil e Uil Pisa “ Tari: come mantenere qualità dei servizi e tutela dei redditi” e che si basa sull’osservatorio della Cisl. La segretaria provinciale del sindacato, Giorgia Bumma, spiega i criteri utilizzati. “Prendiamo in esame le solite metrature e lo stesso numero di persone, il dato, lo preciso, è standardizzato. Non siamo riusciti ad avere tutte le delibere per ricavarne le informazioni per i 37 comuni, ma la maggior parte sì. E ci sono tanti spunti interessanti”. Il primo? “L’aumento è strutturale e progressivo un po’ ovunque: a Pisa, dove le tariffe sono elevate, per esempio, si vede che è del 7%, ma la partenza era già alta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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