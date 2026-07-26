la t gema e nico basket rinnovata la partnership

Nico Basket Femminile e Pallacanestro Montecatini hanno annunciato il rinnovo della partnership, che dura da due anni. Le due realtà sportive continueranno a collaborare come un’unica entità. La collaborazione riguarda attività condivise e iniziative sportive, senza modifiche alle strutture o alle competizioni già in corso. La nuova intesa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a promuovere lo sviluppo del settore femminile nel basket. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite un annuncio congiunto delle parti coinvolte.

Nico Basket Femminile e Pallacanestro Montecatini, unite già da due anni da un legame di profonda collaborazione, diventano una cosa sola. Per annunciarlo con la conferenza stampa congiunta di venerdì le due società, fra le più importanti del panorama cestistico della Valdinievole, hanno scelto il luogo simbolo di un territorio che per molti aspetti le accomuna: la sala consiliare del municipio di Ponte Buggianese, comune nel cui impianto sportivo principale la Nico Basket è nata e si è sviluppata e che da anni ospita l’attività imprenditoriale del co-main sponsor di Pallacanestro Montecatini, ovvero La T Tecnica di Paolo Moricci. Il primo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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