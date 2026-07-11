Juventus rinnovata ufficialmente la partnership con Cygames | il comunicato

Da juventusnews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha annunciato il rinnovo ufficiale della partnership con Cygames, che durerà fino al 2027. La comunicazione è stata resa nota dal club.

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Juventus, rinnovata ufficialmente la partnership con Cygames fino al 2027: il comunicato del club bianconero. Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club.  Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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