Juventus rinnovata ufficialmente la partnership con Cygames | il comunicato

La Juventus ha annunciato il rinnovo ufficiale della partnership con Cygames, che durerà fino al 2027. La comunicazione è stata resa nota dal club.

Juventus, rinnovata ufficialmente la partnership con Cygames fino al 2027: il comunicato del club bianconero. Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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