Consorzio turistico e A2a rinnovata la partnership

Da ilgiorno.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consorzio turistico Valchiavenna e A2A hanno confermato la collaborazione iniziata nel settore sportivo e enogastronomico. La partnership riguarda iniziative promozionali e eventi condivisi, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti specifici. La firma del rinnovo è avvenuta di recente e mira a rafforzare le attività tra le due entità. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori sviluppi o modifiche rispetto alla precedente collaborazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Consorzio turistico Valchiavenna e A2A rinnovano la partnership tra sport ed enogastronomia. Nel futuro ci sono buoni propositi e progetti che hanno quale comune denominatore la volontà delle parti di valorizzare e promuovere la Valchiavenna attraverso le sue peculiarità, in un’ottica di ecosostenibilità, nel solco della tradizione e nel rispetto dell’ambiente. La pratica sportiva è in primo piano, sia a livello agonistico che, soprattutto, quale pilastro del benessere in tutte le sue accezioni: fisico, mentale, emotivo e sociale. A promuoverla sono competizioni come Pizzo Stella Skyrunning o manifestazioni quali Valchiavenna Gravel Escape, Enjoy Stelvio Valtellina - Passo Spluga bike day, Spluga live. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

consorzio turistico e a2a rinnovata la partnership
© Ilgiorno.it - Consorzio turistico e A2a, rinnovata la partnership
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A2A con la Valchiavenna: rinnovata la partnership con il Consorzio turisticoA2A rinnova la partnership con il Consorzio Turistico della Valchiavenna fino al 2026.

Rinnovata la collaborazione tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Collio: nuovo impulso al territorioMartedì 28 aprile nella sede di Lucinico è stato firmato il rinnovo dell’accordo tra la Cassa Rurale FVG e il Consorzio Tutela Vini Collio, avviato...

Argomenti più discussi: Consorzio turistico e A2a, rinnovata la partnership; Gran Premio Inter Club Ponchiera, una gara che ha fatto storia.

consorzio turistico e a2aConsorzio turistico e A2a, rinnovata la partnershipConsorzio turistico Valchiavenna e A2a rinnovano la partnership tra sport ed enogastronomia. Nel futuro ci sono buoni propositi ... ilgiorno.it

Sport, cultura e enogastronomia. A2A sostiene il Consorzio turisticoIl Consorzio turistico Valchiavenna e A2a per valorizzare e promuovere il territorio. Anche per il 2025 il gruppo continuerà a supportare le iniziative di promozione. Un sostegno che va oltre la ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web