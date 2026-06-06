consorzio turistico e a2a rinnovata la partnership

Il Consorzio turistico Valchiavenna e A2A hanno confermato la collaborazione iniziata nel settore sportivo e enogastronomico. La partnership riguarda iniziative promozionali e eventi condivisi, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti specifici. La firma del rinnovo è avvenuta di recente e mira a rafforzare le attività tra le due entità. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori sviluppi o modifiche rispetto alla precedente collaborazione.

Consorzio turistico Valchiavenna e A2A rinnovano la partnership tra sport ed enogastronomia. Nel futuro ci sono buoni propositi e progetti che hanno quale comune denominatore la volontà delle parti di valorizzare e promuovere la Valchiavenna attraverso le sue peculiarità, in un’ottica di ecosostenibilità, nel solco della tradizione e nel rispetto dell’ambiente. La pratica sportiva è in primo piano, sia a livello agonistico che, soprattutto, quale pilastro del benessere in tutte le sue accezioni: fisico, mentale, emotivo e sociale. A promuoverla sono competizioni come Pizzo Stella Skyrunning o manifestazioni quali Valchiavenna Gravel Escape, Enjoy Stelvio Valtellina - Passo Spluga bike day, Spluga live. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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