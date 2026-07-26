Un negozio storico di Firenze ha cambiato attività, passando dalla vendita di scarpe a quella di cibi e bevande, spostandosi da via Finiguerra a piazza Duomo. Tuttavia, il Comune e il tribunale hanno bloccato questa trasformazione, emettendo un provvedimento di sospensione. La decisione riguarda l’attività di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi del blocco.

Firenze, 26 luglio 2026 – Una ’migrazione’ dell’attività di vendita di cibo e bevande da via Finiguerra a un negozio storico nel cuore pulsante di Firenze, piazza Duomo. Era l’obiettivo di una società fiorentina, frenato però dai paletti del Regolamento Unesco, e bocciato poi dal Tar della Toscana e pochi giorni fa dal Consiglio di Stato. L’acquisto dell’attività e il progetto di trasferimento. L’azienda, si legge nella sentenza, nel 2023 ha acquistato l’attività commerciale “Sweet Caffè” (di somministrazione di cibi e bevande) con sede in via Maso Finiguerra, precisando, nel contratto, “di non subentrare nella locazione delle mura dove si svolgeva in quel momento l’attività che le veniva ceduta, avendo intenzione di svolgere l’attività in altro luogo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La svolta del negozio storico: dalle scarpe a cibi e bevande. Ma arriva lo stop di Comune e tribunale

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