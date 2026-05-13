Compensi agli avvocati del Comune oltre lo stipendio | stop dal tribunale del lavoro
Il tribunale di Agrigento ha deciso di respingere in parte la richiesta di un avvocato che lavorava per un Comune dell’agrigentino dal 2007 e si occupava dell’ufficio legale. La causa riguardava presunti compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio previsto, ma la pronuncia della magistratura ha stabilito che tali pagamenti sono stati oltre i limiti consentiti. La decisione riguarda quindi i rapporti tra l’ente e il professionista coinvolto.
Il tribunale di Agrigento ha dato ragione in parte al Comune di Canicattì nella causa contro un avvocato dipendente dell'ente dal 2007 e addetto all'ufficio legale. La vicenda riguarda i compensi professionali che gli avvocati pubblici possono incassare oltre allo stipendio.Il giudice del lavoro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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