Compensi agli avvocati del Comune oltre lo stipendio | stop dal tribunale del lavoro

Il tribunale di Agrigento ha deciso di respingere in parte la richiesta di un avvocato che lavorava per un Comune dell’agrigentino dal 2007 e si occupava dell’ufficio legale. La causa riguardava presunti compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio previsto, ma la pronuncia della magistratura ha stabilito che tali pagamenti sono stati oltre i limiti consentiti. La decisione riguarda quindi i rapporti tra l’ente e il professionista coinvolto.

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Il tribunale di Agrigento ha dato ragione in parte al Comune di Canicattì nella causa contro un avvocato dipendente dell'ente dal 2007 e addetto all'ufficio legale. La vicenda riguarda i compensi professionali che gli avvocati pubblici possono incassare oltre allo stipendio.Il giudice del lavoro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dl sicurezza, il faro del Colle sulla norma per i compensi agli avvocatiIl provvedimento è atteso all'esame dell'Aula di Montecitorio per l'approvazione entro il 25, ma sulla misura c'è il faro del Quirinale, mentre le... Temi più discussi: I sindacati: Professionisti da presidio di legalità a bancomat; Riforma forense: cosa cambia per avvocati, tirocinio ed esame; Pagamenti PA ai professionisti: nuove verifiche fiscali dal 15 giugno; Riforma ordinamento forense: cosa prevede il DDL. Giornale.itCacciando i soldi si sistema. Il mistero di quei 45mila euro in contanti ai legali dei Sempio. Nuovi dettagli nell'indagine per corruzione in cui è indagato l'ex pm Venditti. Gli ex legali ascoltati dalla procura di Brescia Federico Garau 11 maggio 2026 - x.com Avvocati, arriva la riforma dell’ordinamento forense: cosa cambia per professione, tirocinio ed esameRiforma dell’ordinamento forense: delega al Governo su accesso, compensi, società, CNF, disciplina, tirocinio ed esame di Stato. diritto.it Patronati ed equo compenso dell’avvocato: il chiarimento del CNFCon il parere n. 226 del 10 ottobre 2025, l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense ha fornito un’importante precisazione sull’applicabilità della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso ai ... diritto.it