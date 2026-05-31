Centro storico e Fontivegge Stop all’asporto delle bevande in bottiglie di vetro e lattine

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da domani e fino al 31 ottobre, sarà vietato l’asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine nelle aree del centro storico e di Fontivegge. L’ordinanza, firmata dalla sindaca, mira a migliorare la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici in queste zone. La misura è immediatamente efficace e riguarda tutti i punti di vendita delle bevande interessate. Sono previste sanzioni per chi non rispetta il divieto.

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Da domani al 31 ottobre entra in vigore a Perugia l’ ordinanza contingibile e urgente emanata dalla sindaca, Vittoria Ferdinandi, per rafforzare la sicurezza urbana, il decoro cittadino e la vivibilità degli spazi pubblici nelle aree del centro storico e di Fontivegge. Un provvedimento che in verità viene ripetuto da molti anni e che è stato adottato a seguito delle segnalazioni della Questura di Perugia che hanno evidenziato, anche negli ultimi mesi, il verificarsi di fenomeni di microcriminalità e situazioni di degrado spesso correlate all’ abuso di sostanze alcoliche, con particolare riferimento all’acropoli cittadina e al quartiere di Fontivegge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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