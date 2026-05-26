Teatro la festa della Repubblica nel segno di don Milani
Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si è svolto uno spettacolo al Museo della Resistenza di Casa Cervi. La rappresentazione si intitola “Cammelli a Barbiana” ed è tornata in scena in quella data. L’evento ha coinvolto il pubblico presente nel luogo dedicato alla memoria storica e alla resistenza. La pièce teatrale ha riproposto temi legati alla figura di don Milani e alla sua attività a Barbiana.
In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, torna in scena al Museo della Resistenza di Casa Cervi lo spettacolo “Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola”, che da dieci anni racconta l’esperienza profetica della scuola di Barbiana. Servizio di Michele Sciancalepore RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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