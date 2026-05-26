Teatro, la festa della Repubblica nel segno di don Milani

Notizia in breve

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si è svolto uno spettacolo al Museo della Resistenza di Casa Cervi. La rappresentazione si intitola “Cammelli a Barbiana” ed è tornata in scena in quella data. L’evento ha coinvolto il pubblico presente nel luogo dedicato alla memoria storica e alla resistenza. La pièce teatrale ha riproposto temi legati alla figura di don Milani e alla sua attività a Barbiana.