La falsa citazione anticomunista sotto la statua di Don Milani a Vagli Lucca | Inventata a uso e consumo della destra più becera e falsa
Una falsa citazione anticomunista è stata trovata sotto la statua di Don Milani a Vagli, in provincia di Lucca. La frase, attribuita a un testo che la descrive come “inventata a uso e consumo della destra più becera e falsa”, recita: “Il comunismo è la mediazione e l’organizzazione politica di ogni male, al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi”.
“Il comunismo è la mediazione e l’ organizzazione politica di ogni male, al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi”. Così don Lorenzo Milani avrebbe scritto il 31 luglio 1966 ad Alessandro Mazzerelli, 83 anni, autore di diversi libri sul priore di Barbiana, assurto a profeta di una terza via e interpretato in chiave anti sinistra, accusata di averlo tradito. Questo passo figura ai piedi di una statua, che raffigura don Milani, voluta dal sindaco di Vagli (Lucca), Mario Puglia, rieletto due anni fa per la quarta volta, nonostante una condanna in primo grado a tre anni di reclusione per truffa, alla guida di una coalizione civica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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