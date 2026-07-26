La falsa citazione anticomunista sotto la statua di Don Milani a Vagli Lucca | Inventata a uso e consumo della destra più becera e falsa

Notizia in breve

Una falsa citazione anticomunista è stata trovata sotto la statua di Don Milani a Vagli, in provincia di Lucca. La frase, attribuita a un testo che la descrive come “inventata a uso e consumo della destra più becera e falsa”, recita: “Il comunismo è la mediazione e l’organizzazione politica di ogni male, al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi”.