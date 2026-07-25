Un dirigente ha criticato la scelta di sostituire un allenatore di alto livello con un altro considerato meno esperto, definendo la decisione “follia pura”. Ha anche commentato che si sono tentati investimenti elevati per un altro allenatore, ma senza successo, e ha suggerito che in Italia spesso si complica troppo il processo decisionale nel calcio. Ha aggiunto che, se un dirigente si dimette, si può accettare, ma si spera di non ripetere errori passati.

Malagò non ripeta l’errore di Gravina con Gattuso. Rinunciare a Conte per Pirlo? Follia pura o meglio bizzaria di classe. Volevano sforare col budget per Guardiola e non riusciamo a pagare Mister Antonio? Sarà che in Italia chiunque lavora per complicare le cose anziché facilitarle. Maldini, se proprio si indispone e non conosce altra strada che l’aut aut, può anche dimettersi: non c’è spazio per i permalosi o per i mega dirigenti con in rubrica solo i numeri degli amici. Non è in ballo una questione di famiglia. Quando si arriva a questo punto, il presidente della Figc eletto a furor di popolo, tipo Mosé dei noialtri, per portarci fuori dal deserto, deve andare a prendere il migliore allenatore italiano libero e sederlo sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caro Malagò, rinunciare a Conte per Pirlo è una follia. E se Maldini si dimette, pazienza

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