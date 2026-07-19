Durante le commemorazioni del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il presidente del Senato ha affermato che se Paolo Borsellino fosse ancora vivo, avrebbe ricoperto il ruolo di ministro nel partito Fratelli d’Italia. La dichiarazione ha suscitato reazioni polemiche nel panorama politico, generando discussioni tra sostenitori e oppositori. Nessuna conferma ufficiale sulla posizione che Borsellino avrebbe potuto assumere, né dettagli sulla sua possibile carriera futura.

Infuria la polemica politica in occasione del 34^ anniversario della strage di via D’Amelio: il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato che se oggi Paolo Borsellino fosse vivo “sarebbe ministro di Fratelli d’Italia“. Non è un’affermazione assoluta, ma una provocazione diretta al fratello del magistrato ucciso a Palermo, Salvatore Borsellino, il quale aveva attaccato la premier Meloni. “Chi mi potrebbe smentire?”, ha aggiunto La Russa. Ignazio La Russa interviene nella polemica Ignazio La Russa è intervenuto a Catania durante gli ECR Party European Awareness Days. “Ho letto con attenzione e anche con dispiacere le parole di Salvatore Borsellino su Giorgia Meloni, io ho grande rispetto per tutta la famiglia Borsellino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - La Russa su Paolo Borsellino, "se fosse vivo sarebbe ministro di Fratelli d'Italia": provocazione al fratello

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La Russa: Spiace per parole del fratello, se Paolo Borsellino fosse vivo sarebbe ministro di Fdi

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