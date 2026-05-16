Auto sulla folla a Modena le reazioni della politica da Mattarella e Meloni a Salvini e La Russa
A Modena, la città è ancora scossa dall’episodio in cui un uomo ha investito e ferito diverse persone, provocando grande preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del gesto e sui motivi che hanno portato l’uomo a compiere l’attacco. Nel frattempo, figure politiche di diversi schieramenti si sono espresse pubblicamente, commentando l’accaduto e invitando a mantenere la calma. La polizia ha rafforzato i controlli nelle aree più affollate della città.
La città di Modena sotto shock per il folle gesto di Salim El Koudri che ha falciato e accoltellato dei passanti: le reazioni dei politici. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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