La Russa e la previsione | Giorgia Meloni Presidente della Repubblica? Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima

Il presidente del Senato ha commentato le possibilità di Giorgia Meloni di diventare presidente della Repubblica, affermando che potrebbe farlo non nella prossima occasione, ma in un futuro più avanzato. La riflessione si basa su quanto detto dalla premier sul “tabù Quirinale”. Secondo La Russa, Meloni potrebbe salire al Colle in un momento successivo rispetto alla fine dell’attuale mandato presidenziale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di questa eventualità.

Ignazio La Russa rilancia la riflessione di Giorgia Meloni sul “ tabù Quirinale “. Il Presidente del Senato vede la premier al Colle. Non magari subito dopo Mattarella, ma in un futuro più successivo. «Secondo me lo diventerà non questa volta, ma la prossima. Il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia dopo Mattarella: per me sarebbe un bene, un grande bene perché è una donna brava che, partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita ad affermarsi», ha dichiarato intervistato da Augusto Minzolini durante la rassegna “L’estate del Principe” a Viareggio. Il Presidente del Senato ha poi voluto rassicurare gli osservatori politici, precisando che la sua previsione non deve essere letta come una provocazione: «Non c’è nessuna ragione per cui questo possa suonare come un allarme». 🔗 Leggi su Open.online

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