Giorgia Meloni sarà presidente della Repubblica l’endorsement di La Russa per il post Mattarella

Ignazio La Russa ha espresso fiducia nella possibilità che Giorgia Meloni possa diventare presidente della Repubblica in futuro. La dichiarazione è stata rilasciata in merito a una possibile successione al presidente attuale. La Russa ha indicato Meloni come una delle candidate potenziali, senza specificare tempi o modalità. La sua opinione si inserisce nel dibattito politico sulla leadership istituzionale, senza ulteriori dettagli sui processi o su eventuali candidature ufficiali.

Secondo Ignazio La Russa, Giorgia Meloni potrebbe essere uno dei prossimi presidenti della Repubblica. L’endorsement del presidente del Senato arriva a tre anni dalla fine del mandato di Sergio Mattarella e tira la volata alla leader di Fratelli d’Italia che, solo poche settimane fa, auspicava che potesse cadere il tabù di un esponente del centrodestra a ricoprire la più alta carica dello Stato. Ignazio La Russa vuole Giorgia Meloni presidente della Repubblica L'endorsement per il Colle Le intenzioni della premier e il post Mattarella Ignazio La Russa vuole Giorgia Meloni presidente della Repubblica In un evento in Toscana, La Russa ha proposto la candidatura di Meloni come prossimo presidente della Repubblica, nel post Mattarella o anche come sostituta di colui o colei che prenderà il posto dell’attuale presidente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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GIORGIA MELONI INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POLACCA, KAROL NAWROCKI.

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