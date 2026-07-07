questa nuova legge elettorale potrebbe consegnarci la russa presidente della repubblica

Se la nuova legge elettorale venisse approvata così com’è, la maggioranza potrebbe avere il pieno controllo sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica senza bisogno di accordi con l’opposizione. La proposta prevede che siano i parlamentari a eleggere il capo dello Stato, senza coinvolgimento diretto dei cittadini. Questo scenario potrebbe favorire un candidato sostenuto dalla maggioranza, anche se non condiviso dall’opposizione.

di Carlo Sorgi* “Chiù scuru ‘i menzanotti un po’ fari” (più buio di mezzanotte non può fare). Ma la politica italiana dei prossimi anni potrebbe smentire il proverbio, se una nuova legge elettorale consegnasse soltanto alla maggioranza il potere di eleggere, senza reale confronto, il prossimo Presidente della Repubblica. Quando all’inizio del 2029 scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella si presenterà la necessità di nominare un nuovo Presidente della Repubblica. Gli elettori saranno per la maggior parte gli eletti della consultazione elettorale del 2027 – circa dieci undicesimi, cioè 600 su 664 – ai quali si aggiungeranno 58 rappresentanti regionali e 6 senatori a vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Lupi: Nuova legge elettorale basata su corretta rappresentanza volontà popolare e governabilità

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