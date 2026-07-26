La Ruota della Fortuna | nuovo trionfo il pubblico premia

La Ruota della Fortuna ha registrato un nuovo successo negli ascolti, confermandosi come uno dei programmi più seguiti dell’estate. La trasmissione mantiene il suo ruolo dominante nella fascia dell’access prime time, attirando un pubblico consistente e consolidando la sua posizione come grande classico della televisione.

La Ruota della Fortuna non si ferma: nuovo trionfo negli ascolti, il pubblico premia il grande classico della TV. Ancora una serata da protagonista per La Ruota della Fortuna, che continua a dominare la fascia dell’access prime time confermandosi uno dei programmi più seguiti dell’estate. Il game show conquista 3,5 milioni di telespettatori e raggiunge un eccellente 27,3% di share, superando nettamente la concorrenza e consolidando un momento d’oro che sembra tutt’altro che passeggero. Il format, storico punto di riferimento della televisione italiana, ha saputo ritrovare nuova linfa grazie a un mix ben calibrato di tradizione e modernità.... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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