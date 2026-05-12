Devo dirvi una cosa Gerry Scotti ferma la Ruota della fortuna e l’annuncio spiazza il pubblico
Durante una puntata della trasmissione, il conduttore ha interrotto il gioco per fare un annuncio che ha sorpreso i presenti. Da settimane si susseguono voci e supposizioni sul futuro dello show, alimentando l’interesse degli spettatori. L’interruzione improvvisa e le parole del conduttore hanno suscitato reazioni tra il pubblico presente in studio e chi seguiva la trasmissione da casa.
Da settimane attorno a uno dei programmi più discussi della televisione italiana circolano indiscrezioni, ipotesi e piccoli segnali che stanno alimentando la curiosità del pubblico. Mediaset, pur mantenendo ancora il massimo riserbo sul progetto, avrebbe già deciso di iniziare a scaldare l’atmosfera in vista della prossima stagione televisiva. Un modo per tastare il terreno e capire quanto entusiasmo possa ancora generare un format che negli ultimi anni ha vissuto alti e bassi. A lanciare il primo vero indizio è stato un volto simbolo di Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, infatti, Gerry Scotti si è lasciato andare a una dichiarazione che ha immediatamente acceso i social e scatenato i commenti dei telespettatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Gerry Scotti stravolge La ruota della fortuna: il famoso in studio, Samira e pubblico a bocca aperta
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