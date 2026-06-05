La Ruota della Fortuna Gianluca commuove Gerry Scotti | il messaggio sui giovani conquista il pubblico
Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, Gianluca, receptionist di Fiumicino, ha vinto il titolo di campione con un totale di 36. La sua partecipazione ha suscitato emozioni e colpi di scena, coinvolgendo anche Gerry Scotti, che si è commosso per il messaggio rivolto ai giovani.
Emozioni e colpi di scena nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna. Gianluca, receptionist di Fiumicino, conquista il titolo di campione e chiude la serata con 36.100 euro complessivi. Le sue lacrime dopo la vittoria commuovono Gerry Scotti La Ruota della Fortuna, una vittoria che va oltre il montepremi. La puntata del 4 giugno de La Ruota della Fortuna ha regalato ai telespettatori una delle serate più emozionanti di questa edizione. A conquistare il titolo di campione è stato Gianluca, receptionist di Fiumicino, protagonista di una gara in continua crescita che lo ha portato a superare la campionessa in carica Ludovica e la sfidante Carmela. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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