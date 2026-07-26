La Roma è molto vicina a chiudere l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'accordo tra i due club è in fase avanzata e si aspetta solo l'ok finale. La trattativa riguarda un trasferimento a titolo definitivo. Non sono stati ancora divulgati i dettagli economici dell'operazione. Il giocatore potrebbe già essere disponibile per le prossime partite, se tutto si concluderà positivamente.

Potrebbe non essere un esterno il primo regalo estivo per Gian Piero Gasperini: la Roma infatti è a un passo da Santiago Castro del Bologna. Il neo ds giallorosso Tony d'Amico si è mosso nell'ombra e con un blitz è arrivato ai dettagli dell'operazione: ai rossoblù andrà una cifra che, coi bonus, dovrebbe toccare quota 35 milioni di euro. Artem Dovbyk potrebbe fare il percorso inverso, ma in un'operazione slegata. L'accordo tra la Roma e Castro è già stato trovato, per chiudere l'operazione manca solo il via libera di Ryan Friedkin., L'attaccante argentino classe 2004 ha vinto la concorrenza di Nicolò Tresoldi, punta del Bruges, per assumere il ruolo di vice Malen (anche se con l'arretramento dell'olandese i due potrebbero anche giocare inseme). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - La Roma a un passo da Castro del Bologna: i dettagli del blitz giallorosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Castro a un passo dalla Roma: ecco le cifre

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Roma va forte su Castro del Bologna: i dettagli del blitz giallorosso

Roma, interesse concreto per Castro: la richiesta del Bologna | CMIl Bologna ha presentato una richiesta formale per il trasferimento di Castro alla Roma.

Temi più discussi: Roma forte su Castro del Bologna: i dettagli del blitz giallorosso; Roma, c'è l'accordo con Castro: i giallorossi trattano col Bologna; Perché la Roma vuole chiudere il colpo Castro dal Bologna: per Gasperini è l'attaccante ideale; Castro alla Roma, ci siamo: arriva l'offerta giusta. E Gasperini ha un'idea...

#Roma, passi avanti decisivi per Santi Castro. Sul tavolo un'offerta da 30 milioni di euro + 5 milioni di bonus. Si lavora agli ultimi dettagli con il #Bologna. C'è già il sì del giocatore. @OfficialXCDS | @FabrizioRomano x.com

La Roma va forte su Castro del Bologna: i dettagli del blitz giallorossoPotrebbe non essere un esterno il primo regalo estivo per Gian Piero Gasperini: la Roma infatti è a un passo da Santiago Castro del Bologna. Il neo ds giallorosso Tony d'Amico si è mosso nell'ombra e ... msn.com

Il Venezia ufficializza Adams, il colpo più costoso della storia del club reddit

Castro-Roma LIVE: fumata bianca a un passo, si discute sui bonusTutti gli aggiornamenti di oggi sull'operazione tra Roma e Bologna per Castro. Gasperini attendo il primo rinforzo. siamolaroma.it