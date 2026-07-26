La Roma a un passo da Castro del Bologna | i dettagli del blitz giallorosso

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma è molto vicina a chiudere l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'accordo tra i due club è in fase avanzata e si aspetta solo l'ok finale. La trattativa riguarda un trasferimento a titolo definitivo. Non sono stati ancora divulgati i dettagli economici dell'operazione. Il giocatore potrebbe già essere disponibile per le prossime partite, se tutto si concluderà positivamente.

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Potrebbe non essere un esterno il primo regalo estivo per Gian Piero Gasperini: la Roma infatti è a un passo da Santiago Castro del Bologna. Il neo ds giallorosso Tony d'Amico si è mosso nell'ombra e con un blitz è arrivato ai dettagli dell'operazione: ai rossoblù andrà una cifra che, coi bonus, dovrebbe toccare quota 35 milioni di euro. Artem Dovbyk potrebbe fare il percorso inverso, ma in un'operazione slegata. L'accordo tra la Roma e Castro è già stato trovato, per chiudere l'operazione manca solo il via libera di Ryan Friedkin., L'attaccante argentino classe 2004 ha vinto la concorrenza di Nicolò Tresoldi, punta del Bruges, per assumere il ruolo di vice Malen (anche se con l'arretramento dell'olandese i due potrebbero anche giocare inseme). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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