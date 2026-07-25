La Roma va forte su Castro del Bologna | i dettagli del blitz giallorosso

La Roma sta finalizzando un accordo per ingaggiare Santiago Castro dal Bologna. La trattativa si sta concludendo e il trasferimento potrebbe essere annunciato a breve. Castro, attaccante, è considerato uno dei possibili rinforzi per la squadra nella prossima stagione. La società giallorossa sta definendo gli ultimi dettagli con il club emiliano, mentre il giocatore si trova nelle fasi finali delle visite mediche.

Potrebbe non essere un esterno il primo regalo estivo per Gian Piero Gasperini: la Roma infatti è a un passo da Santiago Castro del Bologna. Il neo ds giallorosso Tony d'Amico si è mosso nell'ombra e con un blitz è arrivato ai dettagli dell'operazione: ai rossoblù andrà una cifra che, coi bonus, dovrebbe toccare quota 35 milioni di euro. L'accordo con il calciatore è già stato trovato, per chiudere l'operazione manca solo il via libera di Ryan Friedkin., L'attaccante argentino classe 2004 ha vinto la concorrenza di Nicolò Tresoldi, punta del Bruges, per assumere il ruolo di vice Malen (anche se con l'arretramento dell'olandese i due potrebbero anche giocare inseme). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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