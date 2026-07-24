Roma interesse concreto per Castro | la richiesta del Bologna | CM

Il Bologna ha presentato una richiesta formale per il trasferimento di Castro alla Roma. La società giallorossa sta lavorando per rafforzare l’attacco e valuta questa operazione come possibile. La priorità della Roma rimane comunque l’acquisto di nuovi attaccanti e sta trattando altre opzioni. La trattativa tra i due club è in corso, ma non sono stati ancora raggiunti accordi definitivi.

La società giallorossa continua a lavorare con l’obiettivo di rinforzare l’attacco a disposizione di Gasperini. La priorità della Roma rimane sicuramente un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e di rendere ancora più imprevedibile l’attacco, ma al momento è tutto fermo dopo la fumata grigia per Greenwood (che si è trasferito al Fenerbahce) e per Summerville (vicinissimo al trasferimento all’Al-Hilal). Castro (AnsaFoto) – Calciomercato.it In ogni caso, la società giallorossa cerca anche un vice Malen visto che con ogni probabilità Dovbyk farà le valigie nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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