A ottant’anni dal referendum che ha abolito la monarchia e avviato la Repubblica, due studiosi hanno avviato un’indagine sulla storia italiana. La ricerca analizza ottant’anni di crisi e continuità, evidenziando le sfide affrontate dal nuovo assetto politico. La vicenda della Repubblica viene descritta come un percorso difficile, segnato da momenti di successo e di difficoltà. Lo studio si concentra sui passaggi fondamentali di questo periodo storico.

L’intera vicenda della Repubblica italiana può essere letta come «la storia di un sofferto successo». Affermarlo a ottant’anni dal referendum che sancì la fine dell’esperienza sabauda e l’avvio del nuovo corso liberal-democratico potrebbe apparire una provocazione concettuale, o quasi. Ma Gaetano Quagliariello e Lorenzo Castellani – ricorrendo all’immagine paradossale della fatica – intendono offrire un racconto che si pone fuori dalle sacralizzazioni di maniera e che, attraverso l’attenzione ai processi storici e politici, supera le letture semplificanti della narrativa repubblicana. Un racconto fuori dalle sacralizzazioni di maniera. Con Il Principe e la Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Repubblica del “sofferto successo”: Quagliariello e Castellani indagano ottant’anni tra crisi e continuità

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Speriamo abbia sofferto almeno quanto ha sofferto la poverina che ha ammazzato in fabbrica. P.S. 2 anni per omicidio. poi mi vengono a dire che la magistratura è tutta di sinistra e difende migranti etc x.com