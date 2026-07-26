La Repubblica del sofferto successo | Quagliariello e Castellani indagano ottant’anni tra crisi e continuità
A ottant’anni dal referendum che ha abolito la monarchia e avviato la Repubblica, due studiosi hanno avviato un’indagine sulla storia italiana. La ricerca analizza ottant’anni di crisi e continuità, evidenziando le sfide affrontate dal nuovo assetto politico. La vicenda della Repubblica viene descritta come un percorso difficile, segnato da momenti di successo e di difficoltà. Lo studio si concentra sui passaggi fondamentali di questo periodo storico.
L’intera vicenda della Repubblica italiana può essere letta come «la storia di un sofferto successo». Affermarlo a ottant’anni dal referendum che sancì la fine dell’esperienza sabauda e l’avvio del nuovo corso liberal-democratico potrebbe apparire una provocazione concettuale, o quasi. Ma Gaetano Quagliariello e Lorenzo Castellani – ricorrendo all’immagine paradossale della fatica – intendono offrire un racconto che si pone fuori dalle sacralizzazioni di maniera e che, attraverso l’attenzione ai processi storici e politici, supera le letture semplificanti della narrativa repubblicana. Un racconto fuori dalle sacralizzazioni di maniera. Con Il Principe e la Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie e thread social correlati
Il lungo cammino del voto alle donne in Italia: tra conquiste, passi indietro e discriminazioni, ottant’anni dopo la nascita della RepubblicaOttant’anni dopo la nascita della Repubblica, il diritto di voto alle donne in Italia ha attraversato un percorso caratterizzato da alterne vicende.
Leggi anche: Ottant'anni di Repubblica: a Torino una grande mostra fotografica "1946-2026 - Donne al voto, nasce la Repubblica"
Argomenti più discussi: La Repubblica del sofferto successo: Quagliariello e Castellani indagano ottant’anni tra crisi e continuità; Ben-Gvir: coccodrilli attorno alle carceri. Arrivano le proteste, ma degli ambientalisti; MXGP 2026 rd.13 QUALIFYING RACE. Loket. Herlings è una bestia! (e Langenfelder dietro); Francesco V.: A 40 anni ero dipendente dai videogiochi. Sono salvo grazie al calcio.
#Eboli: #Mobilitazione a Piazza della Repubblica: i cittadini rispondono all'appello e #abbeverano gli #alberi della città. ?Si è conclusa con successo l'iniziativa civile di cura del verde urbano promossa sotto lo slogan Abbiamo Sete!. Martedì 21 luglio, alle or facebook
Speriamo abbia sofferto almeno quanto ha sofferto la poverina che ha ammazzato in fabbrica. P.S. 2 anni per omicidio. poi mi vengono a dire che la magistratura è tutta di sinistra e difende migranti etc x.com