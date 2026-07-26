La Repubblica del sofferto successo | Quagliariello e Castellani indagano ottant’anni tra crisi e continuità

Da secoloditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A ottant’anni dal referendum che ha abolito la monarchia e avviato la Repubblica, due studiosi hanno avviato un’indagine sulla storia italiana. La ricerca analizza ottant’anni di crisi e continuità, evidenziando le sfide affrontate dal nuovo assetto politico. La vicenda della Repubblica viene descritta come un percorso difficile, segnato da momenti di successo e di difficoltà. Lo studio si concentra sui passaggi fondamentali di questo periodo storico.

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L’intera vicenda della  Repubblica italiana può essere letta come «la storia di un sofferto successo». Affermarlo a ottant’anni dal referendum che sancì la fine dell’esperienza sabauda e l’avvio del nuovo corso liberal-democratico potrebbe apparire una provocazione concettuale, o quasi. Ma  Gaetano Quagliariello e  Lorenzo Castellani – ricorrendo all’immagine paradossale della fatica – intendono offrire un racconto che si pone fuori dalle sacralizzazioni di maniera e che, attraverso l’attenzione ai processi storici e politici, supera le letture semplificanti della narrativa repubblicana. Un racconto fuori dalle sacralizzazioni di maniera. Con  Il Principe e la Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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