Ottant' anni di Repubblica | a Torino una grande mostra fotografica 1946-2026 - Donne al voto nasce la Repubblica
Apre al pubblico martedì 2 giugno 2026, nel cortile del Palazzo del Rettorato dell'Università di Torino, la mostra fotografica "1946-2026: Donne al voto, nasce la Repubblica". L'esposizione, allestita in occasione dell'80esimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, è curata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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